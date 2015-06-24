В Тбилиси дети из пострадавших от стихии семей встретились с Патриархом Илией II

23 июня в Тбилиси Католикос-Патриарх Илья II отслужил молебен о здравии пострадавших семей, благословил детей и передал в подарок нательные кресты и сладости, сообщает pravoslavie.ru.

Организовали встречу Патриарха с пострадавшими от стихии подростками Комиссия по образованию и культуре Грузии и молодежное движение «Давитиани».

«Мы решили подарить день надежды и веры тем детям, которые на прошлой неделе перенесли огромную трагедию. Для психологического, эмоционального и морального развития детей именно на этой территории состоялось развлекательно-познавательное мероприятие. Было сделано все для того, чтобы создать для них атмосферу надежды, веры и любви!», - заявила председатель Комиссии по образованию и культуре Сакребуло Тамар Талиашвили.