Блаженнейший Онуфрий в день 300-летия преставления святителя Иоанна побывал в Нежине

23 июня, в День 300-летия кончины святителя Иоанна, митрополита Тобольского, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском кафедральном соборе Нежина.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к нежинской пастве со словом проповеди.

По окончанию богослужения состоялся крестный ход по улицам города, после которого Предстоятель поздравил правящего архиерея Нежинской епархии архиепископа Иринея и православных нежинцев с юбилеем памяти святителя Иоанна Тобольского. В свою очередь, владыка Ириней поблагодарил Предстоятеля за архипастырский визит.

*** Святитель Иоанн Тобольский родился в Нежине на Черниговщине (1651†1715). Известен миру как просветитель Сибири, где остался в памяти местных жителей как великий проповедник.

Представитель старинного казацкого рода Максимовичей, наследник святителя Феодосия Черниговского. Назначенный им лично, святитель Иоанн (Максимович) был одним из самых образованных представителей своего времени.

Перед назначением в Сибири, возглавлял Черниговскую кафедру, где основал так называемые Черниговские Афины – коллегиум, созданный по образцу Киевской академии. Также святитель основал типографию, в которой печатали духовно-воспитательную литературу. Значительное количество этих книг принадлежали перу самого святителя.

church.ua