Во Владимир-Волынской епархии УПЦ местным депутатам напомнили об их прямых обязанностях

Во Владимир-Волынской епархии обращение городских депутатов «к православным прихожан УПЦ Владимир-Волынского района» назвали грубым вмешательством органов местного самоуправления в деятельность Церкви, следствием чего является разжигание межконфессиональной вражды в регионе, сообщает church.ua.

"3 июня на внеочередной сессии депутаты Владимир-Волынского района вместо того, чтобы решать возложенные на них прямые обязанности, ради чего они и были выбраны жителями Волыни в представительный орган, народные избранники начали принимать заявления, в которых решили выступить в качестве богословов. В частности, в обращении депутаты предоставили рекомендации верным Украинской Православной Церкви, что им нужно делать для того, чтобы молитва была услышана. По мнению народных избранников, для этого канонической Церкви Волыни следует перейти в раскол.

Такое «богословие» вызвало недоумение у волынян. Поэтому 20 июня Владимир-Волынская епархия на своем сайте опубликовала открытый ответ народным избранникам, где отметила, что в условиях, когда страна стремится к интеграции в европейское пространство, неоднозначно выглядят призывы к Церкви отделиться от мирового Православия и тем самым оказаться в полной изоляции от религиозной международной общины. К тому же, подобное беспрецедентное давление на верующих одной из конфессий является вопиющим нарушением международных прав и свобод граждан государства.

«Украина признала, провозгласила и закрепила правовое обеспечение свободы мировоззрения и вероисповедания в национальных нормативно-правовых актах путем ратификации международных актов по правам человека», - ответили народным избранникам волыняне.

По подсчетам верных УПЦ, своим обращением местные депутаты нарушили девять нормативных международных законодательных актов, гарантирующих право на свободу вероисповедания каждому человеку.

Сегодня, когда украинское общество нуждается в консолидации, жители Волыни посоветовали представителям местных органов самоуправления выполнять свои прямые депутатские обязанности по социальной защите граждан, развитию экономики, образования, культуры, медицины, инфраструктуры региона.

В открытом письме епархия заявила, что в случае повторения подобных неприятных инцидентов, православные верующие Волыни будут вынуждены обращаться к президенту Украины Петру Порошенко как гаранту соблюдения Конституции, и в законном порядке отстаивать свои гражданские права".