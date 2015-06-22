22 июня - начало Великой Отечественной войны. Совместная молитва за всех погибших

Сегодня - особый день, когда мы, вспоминая начало страшной войны в истории человечества, должны молитвой почтить всех погибших:

«Упокой Господи, в светлых Твоих жилищах всех, кто погиб во время Великой Отечественной, кто отошел к Тебе спасая и защищая, кто положил жизнь за ближних, закрыв собой от пуль, кто принял огонь на себя.

Даруй, Господи, вечную радость и покой всем невинно погибшим от рук ослепленных злобой, от обстрелов и пыток, от слепого взрыва, от шальной пули и зверской жестокости.

А нам, живым, даруй, Господи, непобедимое оружие - сердце наполненное добром и любовью, душу, способную на самопожертвование и сочувствие, веру, которая напоминает о Тебе, Господи, в самую трудную минуту.

Аминь!».

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