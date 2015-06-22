Блаженнейший Онуфрий под Киевом освятил храм в честь иконы Божией Матери "Софии, Премудрости Божией"

21 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Софии, Премудрости Божией» в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района на Киевщине.

После прочтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к верующим со словами проповеди.

Предстоятель поздравил прихожан храма с освящением, и, в частности, отметил: «Земля – это место, которое Господь дал нам для временного пребывания, здесь Господь нам благословил строительство храмов, где человек мог бы подготовить себя к вечной жизни. За стенами храма могут бушевать всевозможные политические или экономические страсти, но именно храм Божий напоминает нам, что все заканчивается: и болезни, и здоровье, и сладкое, и горькое – все для нас на земле временное. А человек имеет предназначение – быть с Богом в Небесной вечной жизни».

Его Блаженство наградил благотворителей храма церковными наградами и благословил всех.

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