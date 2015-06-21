Управляющий делами УПЦ встретился с журналистами центральных СМИ

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольской и Броварской Антоний 19 июня встретился с журналистами центральных СМИ, которые занимаются освещением культурной и религиозной тематики, сообщает сайт КДАиС.

Встреча состоялась накануне церковных мероприятий, посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира. Митрополит Антоний рассказал о предварительной программе празднования памятной даты Украинской Православной Церковью и ответил на вопросы журналистов. Мероприятие состоялось в рамках серии тематических встреч «История города с высоты Большой Лаврской колокольни», которую проводит Центр информации УПЦ.

В этот день журналисты поднялись на недавно отреставрированную колокольню Киево-Печерской лавры вместе с представителями Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Киевской духовной академии и семинарии.

Участники встречи увидели Киев с высоты птичьего полета, сделали фотографии и узнали подробности из истории города - от времен князя Владимира до наших дней.