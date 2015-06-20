Прихожане академического Свято-Воскресенского храма отправили гуманитарную помощь для детских домов в зоне АТО

18 июня, по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, от Свято-Воскресенского академического храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана был отправлен гуманитарный груз предназначенный для детских домов в Луганской области, сообщает сайт КДАиС.

Помощь собрали прихожане Воскресенского храма и активисты Украинского общества ветеранов Афганистана. Также, к благотворительной миссии прилучились прихожане храма Всех святых воинов. Для детей был приобретен спортинвентарь, а также собраны пищевые запасы, одежда, игрушки и другие необходимые вещи.

Традиционно, студенты Киевских духовных школ принимали участие в организации сбора гуманитарной помощи и ее отправке на Восток.

Перед отправкой, волонтеров сопровождающих груз благословил в дорогу первый проректор КДА настоятель Свято-Воскресенского храма протоиерей Сергий Ющик.