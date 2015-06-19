Патриарх Илия II: Все по милости Божией пройдет. И в более тяжких обстоятельствах мы бывали

19 июня Патриарх Илия II заявил о том, что патриархия выделит финансовую помощь в размере ста тысяч лари пострадавшим после стихийного бедствия в Тбилиси и призвал всех, кто в состоянии чем-либо помочь нуждающимся, сделать это, сообщает сайт pravoslavie.ru.

В своем интервью он сказал: " Мы все очень обеспокоены стихийными бедствиями, которые произошли в эти дни. Многие погибли. Многие остались без крова. Многие пострадали. Нужно сказать, что эта скорбь, это испытание объединило грузин, и весь народ вышел на помощь нуждающимся.

Конечно, Церковь принимает активное участие во всем этом, и мы делаем все, для того, чтобы по мере возможностей помочь нуждающимся. Я дал свое благословение патриархии, чтобы были пожертвованы нуждающимся сто тысяч лари. Я надеюсь на то, что и все епархии также сделают пожертвования и помогут, кто как и чем сможет. Нашей патриархии пожертвовали трехкомнатную квартиру. И я постараюсь, чтобы мы нашли многодетную семью, у которой нет крова и никаких материальных возможностей. Эту квартиру мы передадим им. Я обращаюсь ко всем, у кого есть такая возможность, чтобы вы оказали эту помощь нуждающимся людям.

Я также обращаюсь ко всему населению Тбилиси, чтобы вы не боялись. Все по милости Божией пройдет. И в более трудных и тяжких обстоятельствах мы бывали. Все закончится благополучно. Пусть Господь благословит вас и обрадует. Да благословит Господь нас миром."