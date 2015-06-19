УПЦ оказывает материальную и духовную помощь мирным жителям Донбасса, украинском военным и переселенцам

Около ста тысяч гривен и четыре грузовика с продуктами пожертвовали прихожане Ровенской епархии Украинской Православной Церкви для жителей Донбасса и военных танкового батальона части В1252. 16 июня собранную помощь отправили в зону военного конфликта, сообщает church.ua.

«Мы - христиане, а там страдают люди. Наша Церковь всегда приходит на помощь бедным, немощным и нуждающимся. И эта помощь только небольшая часть того, что сегодня мы можем сделать для людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства», - комментирует поездку о. Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов Ровенского епархиального управления УПЦ.

Поездка продлится неделю. За это время священники отслужат литургию и водосвятный молебен для бойцов в зоне боевых действий, также причастят всех желающих. Часть гуманитарной и финансовой помощи благотворители передали в один из детских домов в Донецкой области, также планируют заехать в Святогорскую лавру.

Принимают гуманитарную помощь и в Луганске. 16 июня представители медицинских учреждений города получили принадлежности для оказания первичной помощи. Передал жизненно необходимые вещи, которые собрали и привезли прихожане православного прихода в честь Пресвятой Троицы Корсунской епархии в Париже, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

В столице продолжается проект Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам «Добрый киевлянин». Глава отдела протоиерей Владислав Диханов информирует, что на сегодняшний день в программе более 40 семей переселенцев, которыми занимается Церковь. «Есть дополнительная потребность в волонтерах, - в частности отмечает священник. - Обязанности - куратор подопечной семьи: выяснение потребностей семей, социальное сопровождение. Материальная поддержка осуществляется Центром Гуманитарной Помощи УПЦ».

По благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, 14 июня благочинный Каланчацкого округа протоиерей Михаил Кулин вместе со священниками посетили военнослужащих, проходящих службу на территории Каланчакского района Херсонской области. Священнослужители помолились и пообщались с военными, передали продукты и вещи, собранные прихожанами благочиния.