Центр информации УПЦ начал тематические встречи "История Киева с высоты Большой Лаврской колокольни"

Центр информации УПЦ начал серию тематических встреч «История города Киева с высоты Большой Лаврской колокольни», посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.

На первую встречу, которая состоялась 19 июня, были приглашены журналисты центральных СМИ, которые специализируются на культурной и религиозной тематике.

Вместе с представителями Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Киевской духовной академии и семинарии участники встречи поднялись на недавно отреставрированную колокольню Киево-Печерской лавры.

Журналисты увидели Киев с высоты птичьего полета, сделали уникальные фотографии, узнали подробности истории Киева – от времен князя Владимира до современности.

Центр информации УПЦ планирует рассказывать историю города с высоты Большой Лаврской колокольни также представителям государственных учреждений, общественным деятелям, творческой интеллигенции и молодежи.

Тематические встречи, посвященные 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, планируется проводить до конца октября.

Напомним, что Большая колокольня Киево-Печерской лавры 10 лет была закрыта на реставрацию. 27 марта 2015 года ее открыли для посещения и экскурсий.