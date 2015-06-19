Школьники из Славянска совершают паломническую поездку по украинским святыням

В среду, 17 июня, в Киеве школьников из Славянска встретили офицеры Государственной специальной службы транспорта Украины и организовали детям экскурсию и паломничество столицей, сообщает сайт orthodoxy.org.ua.

В частности, гости в Киево-Печерской лавре посетили могилу почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви, где их встретил духовник Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Здесь Высокопреосвященнейший владыка совершил заупокойную литию и рассказал гостям о жизни и деятельности митрополита Владимира. Архипастырь угостил детей шоколадками и благословил иконками святителя Николая Чудотворца, которые были напечатаны при жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Также гости из прифронтового Славянская посетили Национальный музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» и Музей Великой Отечественной войны.

Далее дети отправились в Чернигов. Средства на свершение паломнической поездки по святыням Черниговской земли, по просьбе главы Администрации Госспецтрансслужбы Украины генерал-лейтенанта Николая Малькова, выделил Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. И это не случайно, ведь покойный Предстоятель УПЦ в свое время был правящим архиереем Черниговской епархии и часто посещал этот регион с архипастырскими визитами.