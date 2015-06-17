В УПЦ заявили о захвате храма в Тернопольской области

В селе Башуки Кременецкого района Тернопольской области в воскресенье, 14 июня, представители Украинской православной церкви Киевского Патриархата захватили храм Украинской православной церкви Московского Патриархата. Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ МП.

По информации пресс-службы, активисты УПЦ КП в сопровождении священников и нескольких десятков людей в камуфлированной одежде с символикой Правого Сектора и в балаклавах взломали двери храма и колокольни, заменили замки и не позволили провести в нем богослужение.

"Захват начался примерно в 6.30 утра. Активисты КП взломали замок храмовой колокольни и начали звонить в колокол. К этому моменту на поляне перед храмом уже находились автомобили, не принадлежащие местным жителям. В частности, несколько микроавтобусов с опознавательными знаками Правого Сектора. Затем захватчики проникли внутрь храма и, предположительно, провели богослужение с участием священника из Киевского Патриархата. При этом значительная часть прихожан Киевского Патриархата выстроилась кордоном у входа в храм", - говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской Епархии УПЦ МП.

В пресс-службе также утверждают, что работники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия,отказались вмешиваться в события.

"Милиция лишь зафиксировала, что сердцевину замка храма заменили. А в целом сотрудники МВД не спешили вмешиваться и пресекать правонарушения, происходящие у них на глазах. По их словам, они старались не допустить прямого насилия. И при этом остались полностью равнодушными к факту покушения на имущество и права верующих", - указано в сообщении.

В епархии УПЦ МП подчеркивают, что в настоящее время храм в Башуках остается захваченным, при этом представители УПЦ КП не предоставили никаких документов, которые бы подтверждали их право на пользование церковью.

Также авторы заявления утверждают, что ранее адвоката и священника УПЦ МП не пустили на заседания Башуковского сельсовета. На заседании активисты УПЦ КП требовали от сельского головы перерегистрировать общину УПЦ МП в УПЦ КП, игнорируя мнение 55 прихожан местного храма.

Напомним, недавно появилась информация о том, что две украинские православные церкви – Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата - решили объединиться. В Украинской православной церкви перспективу такого объединения назвали призрачной.

Корреспондент