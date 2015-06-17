Элладская Православная Церковь заявила: йога абсолютно несовместима с Православной верой

Священный Синод Элладской Православной Церкви выступил с заявлением по поводу провозглашенного ООН «Всемирного дня йоги», который будет ежегодно отмечаться 21 июня.

В этой связи Синод Элладской Церкви «в контексте уважения к свободе вероисповедания, которая в Греции конституционно гарантирована, но исходя из соображений пастырской ответственности во избежание создания атмосферы религиозного синкретизма» напоминает православной пастве, что «йога является фундаментальным учением религии индуизма, имеет различные школы, отрасли, направления и тенденции, а не является одним из видов фитнеса».

По этой причине «йога является абсолютно несовместимой с нашей Православной Христианской верой и не имеет места в жизни христиан», говорится в заявлении Синода, которое цитирует информационное агентство «Ромфея».

pravoslavie.ru