Кулуарные переговоры украинской власти с Константинополем бесперспективны, считают в УПЦ

Кулуарные переговоры представителей украинской власти с Константинопольским Патриархатом о церковном будущем Украины не имеют перспективы. Такое мнение высказывает председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

"Представители УАПЦ неоднократно заявляли, что на них осуществляется давление со стороны госчиновников. Каждый должен заниматься своей сферой, определенной Конституцией. Поскольку у нас церковь отделена от государства, выглядят странными новости о том, что премьер-министр или другие чиновники ведут кулуарные переговоры с Константинопольским Патриархом о церковном будущее Украины. Эти переговоры не имеют перспективы, поскольку в них не учитываются законы, по которым живет мировое православие", - отмечает владыка Климент.

По его мнению, в последнее время "некоторые действия отдельных иерархов Константинопольского Патриархата похожи на средневековые интриги в Византийском дворе".

"При этом они пытаются показать свою значимость в различных ситуациях, связанных с церковной жизнью в Украине - но они ни разу не пообещали представителям раскольнических организаций, что Константинополь готов признать их и подарить им канонический статус", - подчеркивает председатель Синодального информационного отдела УПЦ.

По мнению владыки Климента, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет не устраивает УАПЦ, Константинополь и многих в самой УПЦ КП.

"Внутри Киевского патриархата нет гарантий того, что в случае объединительного собора с УАПЦ главой новой церкви будет избран Филарет. Поэтому он блокирует соборный дух диалога с УАПЦ и пытается все свести к диктату и принуждению, в частности - с помощью политических факторов", - считает епископ УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, Предстоятель УАПЦ Митрополит Макарий, ссылаясь на представителей украинской власти, на днях сказал, что, по их словам, договоренность с Константинопольским Патриархатом уже достигнута, и признание потенциального союза УПЦ КП и УАПЦ будет. Вместе с тем ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию он не может.