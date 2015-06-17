Ровенская епархия УПЦ везет танковому батальону и сиротам более ста тысяч гривен и продукты

Около ста тысяч гривен и четыре грузовика с продуктами пожертвовали прихожане УПЦ для жителей Донбасса и военных танкового батальона части В 1252. Об этом информирует ИА «Ервеюей» со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ.

«Мы – христиане, а там страдают люди. Наша церковь всегда приходит на помощь бедным, немощным и нуждающимся. И эта помощь только небольшая часть того, что сегодня мы можем сделать для людей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства», – комментирует поездку о. Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов Ровенского епархиального управления УПЦ.

Продлится поездка почти неделю. За это время священники отслужат литургию и водосвятный молебен для бойцов в зоне АТО, также причастят всех желающих. Часть гуманитарной и финансовой помощи благотворители передадут в один из детских домов в Донецкой области, а также в Святогорскую Лавру.