Правительство утвердило План мероприятий по чествованию памяти святого князя Владимира

15 червня Уряд затвердив План заходів щодо вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави Руси – України - про це повідомив під час брифінгу Віце-прем’єр-міністр – Міністр культури В’ячеслав Кириленко.

Документ розроблений Міністерством культури України, повідомляється на сайті прес-служби Мінкультури.

Планом передбачено проведення християнськими церквами та релігійними організаціями урочистих молебнів та інших заходів із вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого за участі Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів, представників громадськості, органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу іноземних держав, молоді, зокрема урочистих молебнів біля пам’ятника князю Київського Володимира Великого та у Національному заповіднику «Софія Київська».

Урочисті заходи до 1000-роковин упокоєння князя Київського Володимира Великого відбуватимуться не лише в Україні. Заплановано церемонії покладання квітів до пам’ятника князя Київського Володимира Великого у Лондоні та пам’ятних знаків за межами нашої держави, які асоціюються з процесами українського державотворення, проведенню богослужінь в м. Стамбулі (Турецька Республіка) за участі духовенства, Вселенського Патріархату та українських православних церков у діаспорі, залучивши до проведення тематичних урочистих чи пам’ятних заходів представників громадських об’єднань світового українства.

Відповідно до урядового рішення, у липні в Національній опері України, буде проведено урочисту академію, присвячену пам’яті князя Київського Володимира Великого.

В рамках заходів будуть організовані зустрічі з відомими християнськими богословами, тематичні конференції, книжкові виставки, наукові та просвітницькі заходи з вивчення державотворчої діяльності князя Київського Володимира Великого, впливу його політики на політичний та економічний розвиток середньовічної Європи, зокрема, країн Балтійсько-Чорноморського регіону, подій української історії відповідного періоду. Зокрема, науково-практичні конференції відбудуться в Національному музеї літератури України, у Національному музеї історії – виставка «Володимир Великий – князь Київський, творець Руси-України». Планом передбачено проведення виставок церковних реліквій, що зберігаються у фондах музеїв України і за кордоном.

Заплановано проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт школярів і студентів, присвячених життю й діяльності князя Київського Володимира Великого. Мінкультури за участю християнських конфесій проведе конкурс дитячого малюнку, присвячений історії християнства в Україні.

Передбачено, що Національний банк випустить в обіг ювілейну монету.

*** 28 липня в Україні відзначають день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі та День Хрещення Київської Русі – України – релігійне і національне свято. Цього року відзначатиметься 1000 років з дня упокоєння київського князя.