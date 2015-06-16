Православные украинцы этим летом вместо курортов выбирают паломничество

Все больше православных украинцев этим летом, планируя отпуск, выбирают паломнические туры вместо традиционного отдыха на курорте.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на данные Паломнического Центра Украинской Православной Церкви.

«Это связано не только с дороговизной путевок на мировые курорты. Дело еще и в нежелании наших верующих просто лежать на пляже - большинство просто не умеет этого делать. Они жаждут новых впечатлений и стремятся провести время в паломничестве, в компании единомышленников», - отмечает директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко.

Наибольшую популярность в летний период набирают маршруты паломнических поездок, которые включают посещение святынь Израиля, Египта, Греции, Турции и других стран, где кроме христианских памятников есть развитая туристическая инфраструктура.