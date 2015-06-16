В Закарпатской епархии УПЦ опровергают сплетни: ни одна парафия и ни один священнослужитель не перешли в УАПЦ

Приходы и священнослужители закарпатских епархий Украинской Православной Церкви не переходили в Карпатскую епархию Украинской Автокефальной Православной Церкви. Об этом заявляют представители Мукачевской и Хустской епархий УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы знаем о так называемой новообразованной Карпатской епархии УАПЦ, которую якобы возглавил отец Виктор Бедь. По состоянию на 15 июня 2015 года ни один приход и ни один священнослужитель Мукачевской епархии УПЦ туда не перешел. Мы не имеем ни письменных, ни устных подтверждений таких фактов», - подчеркивает представитель Мукачевской епархии УПЦ протоиерей Александр Монич.

Секретарь Хустской епархии архимандрит Иов Стець также опровергает слухи о переходе местных священнослужителей и приходов УПЦ в Карпатскую епархию УАПЦ.

«У нас, слава Богу, все нормально - никто никуда не переходил. Они могут специально пускать такие слухи, чтобы перетянуть к себе людей. Мы подавали запрос в Украинскую богословскую академию Карпатского университета, на сайте которой была обнародована эта информация, с просьбой указать, какие именно наши приходы и священнослужители перешли в УАПЦ, но ответа до сих пор нет. Если бы он был, его бы уже предоставили», - отмечает представитель Хустской епархии УПЦ.

На днях на сайте Украинской богословской академии Карпатского университета, ректором которой является бывший клирик УПЦ Виктор Бедь, была опубликована информация о том, что якобы в состав Карпатской епархии УАПЦ вошли 12 приходов и 11 священнослужителей Мукачевской и Хустской епархий УПЦ.

В июне 2014 года руководство УПЦ уволило Виктора Бедя с должности ректора Ужгородской украинской богословской академии и направила его в клир Мукачевской епархии. Но он проигнорировал это решение, ссылаясь на то, что не является клириком УПЦ, а принадлежит к клиру Элладской Поместной Православной Церкви. По его словам, Отпускную грамоту о переходе в нее в 2010 году ему предоставил Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир.

Однако представитель Элладской Церкви Митрополит Фессалоникийский Анфим в своем письме в августе 2014 года сообщил, что архимандрит Виктор Бедь не является клириком этой Церкви и не предъявлял Отпускную грамоту от УПЦ, чтобы быть принятым в ее клир.

В конце прошлого года Синод УПЦ решил закрыть УУБА и запретить в служении Виктора Бедя в связи с «введением в заблуждение священноначалия, а также за самоуправство, распространение заведомо ложной информации и нарушение присяги священнослужителя».

3 июня 2015 года архимандрит Виктор Бедь был принят в клир УАПЦ.