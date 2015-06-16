В Кременчугскую епархию УПЦ военным привезли мощи великомученика Георгия Победоносца

Глава Кременчугского епархиального военного отдела УПЦ протоиерей Константин Маслов 12 июня посетил Кременчугский 107-й реактивно-артиллерийский полк.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, священник привез для молитвенного поклонения святыню, которую доставили из Рима – частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Также о. Константин передал военнослужащим благотворительную помощь. Сбор денег, вещей и продуктов, которые предоставляются украинским военным, или идут на помощь вынужденным переселенцам проводится в храмах Кременчугской епархии с самого начала военного конфликта.

Работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем, так же, как и в других епархиях Украинской Православной Церкви.

Так, правящий архиерей Вознесенской епархии епископ Алексий (Шпаков) встретился 11 июня с представителями местной общественной организации «Майдан Юг», с которыми в епархии активно сотрудничают в направлении помощи военнослужащим ВСУ и вынужденным переселенцам с Востока Украины. Во время встречи активисты поблагодарили владыку за сотрудничество и оказанную помощь.

На Киевщине чиновники, общественные активисты и священники обсуждали вопросы психологической и правовой помощи демобилизованным военнослужащим и их семьям.

12 июня в Яготине состоялся круглый стол. В собрании принял участие благочинный Яготинского района протоиерей Рустик Романий. Благочинный рассказал, что в Яготине уже существует центр духовной опеки и помощи воинам, которые возвращаются из зоны боевых действий – при Свято-Пантелеимоновском храме.

На Ровенщине священники епархии собирают помощь и планируют в ближайшие дни поездку в зону боевых действий. На официальном сайте епархии размещена просьба ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств для приобретения необходимых бытовых вещей украинским военным. «Также бойцы танковой бригады будут безгранично благодарны за домашнюю выпечку и сладости», – отмечается, в частности, в сообщении.