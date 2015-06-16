На Афоне состоялась передача власти новой Священной Эпистасии

14 июня, в день празднования Собора всех Преподобных, на Святой Горе Афонской просиявших, на торжественном богослужении в соборном храме Афона (Протате) в Карее состоялась ежегодная официальная передача власти на Святой Горе новому составу Священной Эпистасии – органу, которому принадлежит исполнительная власть на Афоне, – сообщает портал «Русский Афон».

В этом году, в соответствии с Уставом Святой Горы Афон, в состав новой Эпистасии вошли: отец Павел от Великой Лавры (в качестве нового протэпистата), отец Феоктист от монастыря Дохиар, отец Григорий от монастыря Ксенофонт и отец Гавриил от Эсфигменского братства, расположенного в Карее.

Представители этих четырех святогорских обителей сменили прежний состав Священной Эпистасии, в который в 2014-2015 гг. входили отец Симеон от монастыря Дионисат (в качестве протэпистата), иеромонах Евфимий от монастыря Зограф, иеромонах Кирион от Русского Свято-Пантелеимнова монастыря и отец Ефрем от монастыря Констамонит.

По древней афонской традиции во время интронизации в соборном храме Протата новый протэпистат отец Павел Лавриот принял жезл, символизирующий власть прота или, как его ещё называют, жезл Пресвятой Богородицы.

По завершении богослужения в зале собраний Эпистасии под председательством нового протэпистата состоялось торжественное заседание Священного Кинота.

На церемонии передачи власти новому составу Священной Эпистасии присутствовали представители гражданских властей Греции и губернатор Афона Аристос Космироглу.

Священная Эпистасия (Священный Надзор) – орган, которому принадлежит исполнительная власть на Афоне. Ее состав меняется каждый год в начале июня. Расположена в Кариесе (Карее) — столице автономной монашеской республики.