Предстоятель УПЦ выразил соболезнования Патриарху Грузии в связи с трагическими последствиями наводнения в Тбилиси

15 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнование Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, в связи с трагическими событиями в результате наводнения в Тбилиси.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в своем Послании Его Блаженство отметил, что грузинский народ всегда поддерживал своих украинских братьев во времена испытаний. Украина сама испытывает сегодня большие страдания, поэтому клир и миряне УПЦ сочувствуют всем тем, кого коснулась беда, подчеркнул Блаженнейший Владыка.

Предстоятель подчеркнул, что искренне молится за всех, кто в эти скорбные дни страдает на грузинской земле.

«С верой в беспредельное милосердие Божие, просим Небесного Отца вселить в Вечные обители всех погибших грузин и утереть слезы сиротам и вдовам, а также каждому страдающему от опустошения, которое принесла природная стихия», – высказал слова поддержки Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем Послании.

Напомним, что наводнение в Тбилиси произоло в ночь с 13 на 14 июня, после сильного ливня. По последним данным, погибли 15 человек, более 20 считаются пропавшими безвести.