Выпускной в Киевской духовной академии и семинарии: студенты о годах обучения (укр.)

В актовом зале Киево-Печерской лавры 14 июня состоялся торжественный выпускной акт студентов и воспитанников Киевской духовной академии и семинарии. Выпускники КДАиС рассказали о годах обучения.

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Роман Мельник, выпускник семинарии, бакалавр

ДУХОВНАЯ ШКОЛА НАУЧИЛИ НАС ЕДИНСТВУ ВЕРЫ И МНЕНИЯ

Четыре года жизни в духовной школе были чем-то невероятным и любые попытки описать события этого периода нашей жизни подобны тому, если бы кто-то пытался рассказать своему собеседнику, что такое тишина. Ты можешь использовать для этого любые слова и выражения, но пока ты об этом говоришь – ты не сможешь передать сути…

И все же за годы учебы произошло немало событий, которые навсегда остались в памяти.

Очень четко запечатлелись в памяти слова нашего ректора, митрополита Антония, который 1 сентября 2012 в своей проповеди после молебна перед мощами покровителя нашей духовной школы, преподобного Нестора Летописца, сказал: «Нам нужно читать творения святых отцов, для того, чтобы научиться мыслить, как они, научиться верить, как они».

Эти слова сразу же запали мне в сердце. В них очень тонко подмечено, что духовная школа дает не только знания и воспитание – она ​​учит нас единству веры и мысли, и делает нас соучастниками той православной духовной традиции, которой придерживались многие поколения наших предшественников.

И я лично чувствую большую внутреннюю радость, что смог приобщиться к этой традиции и присоединиться к большой семье Киевских духовных школ.

Феодосий Попдякуник, выпускник семинарии, бакалавр

МЫ БЫЛИ И ОСТАЕМСЯ ОДНИМ ЦЕЛЫМ, ЭТА СВЯЗЬ БУДЕТ НАС ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕГДА

Начиная от вступительных экзаменов до момента получения диплома, было много жизненных ситуаций, вспоминая которые переполняют разные чувства.

Вспоминается Пасхальный период, праздник Воскресения Христова, которое мы дружно встречали в первом классе...

Самое яркое воспоминание – это, конечно, Пасхальная служба, которую совершал Блаженнейший Владимир. Невозможно передать словами те чувства, которые переполняли наши сердца в этот величественный момент. Радость Воскресения Христова была еще больше от того, что мы могли ее разделить со своими братьями-семинаристами.

Конечно, не только один раз в году нас переполняли подобные чувства – каждая соборная служба была, как маленькая Пасха.

Семинарские годы незабываемы. Ведь, учась в этих стенах, мы все делали вместе: молились, учились, работали, вместе переживали радость каждого из нас и вместе грустили в скорбные дни. Мы были и остаемся одним целым, и эта связь всегда будет нас объединять.

Виталий Горзов, выпускник академии, кандидат богословия

ТЕПЕРЬ НАДО СОБРАТЬСЯ С СИЛАМИ И ДУХОМ И ВЫЙТИ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Промчались годы, как быстроногие скакуны, оставив за собой горизонты воспоминаний и опыта. И мудрые слова «все течет – все меняется» навивают тихую грусть.

Как это было? Как это прошло? Восемь лет в духовных школах… И сложно, и легко, и радостно, и интересно.

А главное – все было в Лавре у мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Успокаивает Священное Писание: «...При лице грустном доброе сердце» (Еккл. 7, 3) и «Нивы готовы к уборке» (Ин. 4, 35).

Господь однажды выбрал нас для служения Себе – и теперь надо собраться с силами и духом и выйти для служения. Когда заканчивается концерт, музыканты составляют инструменты и идут дальше – наша симфония, верим, не закончилась и мы еще долго, по воле Божьей, послужим Церкви и людям.

Сергей Рудько, выпускник семинарии, бакалавр

ЦЕННЫМ ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ХРАМЕ

С жизнью духовной школы я был знаком еще до своего вступления, поскольку длительное время был прихожанином Трапезного храма и общался с семинаристами после богослужений. Впоследствии у меня возникло желание поступить в духовную школу.

За 4 года моего обучения для меня самым ценным было время, проведенное в Академическом храме, где я нес послушание уставщика.

Праздничные богослужения, мудрые проповеди Владыки, общения с нашими священниками – это все то, что больше всего запечатлелось в моем сердце.

Подготовил Евгений Середа, Центр информации УПЦ.