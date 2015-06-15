В этом году Киевскую духовную академию и семинарию закончили 85 выпускников. Как сообщает Центр информации УПЦ, 14 июня в актовом зале Киево-Печерской лавры состоялся торжественный выпускной акт студентов и воспитанников Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

В этом году в семинарии 35 выпускников-бакалавров. Из них 3 монахи - 1 священник, 2 дьякона. 18 выпускников-магистров. Из них 2 священника, 2 дьякона. В академии 32 выпускника. Из них 10 священников, 7 монахи. 18 – с полным богословским образованием (академический курс), 14 – кандидаты богословия. Всего 85 выпускников

Ранее в Киевской духовной академии под председательством Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги 2014-2015 учебного года.