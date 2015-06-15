Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил храм на Буковине в честь великомученика Иоанна Сучавского

15 июня, в день памяти великомученика Иоанна Сучавского, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил освящение храма в честь этого святого в Свято-Покровском женском монастыре села Молодия на Буковине. Его Блаженству сослужили митрополит Почаевский Владимир, епископ Банченский Лонгин, епископ Хотинский Евсевий и духовенство епархии.

После освящения храма Его Блаженство совершил Божественную литургию, во время которой совершил иерейскую хиротонию над диаконом Сторожинецкого благочиния Георгием Морозом.

После отпуста Предстоятель наградил церковными наградами благотворителей монастыря, поздравил сестер обители и гостей с престольным праздником и благословил всех.

*** Святой великомученик Иоанн жил в XIVcт. в греческом городе Трапезунде, занимался торговлей, был благочестив, милостив, тверд в Православии. Однажды во время путешествия по черному морю, дискутируя с корабельником, который не признавал Христа, он посрамил его. Владелец корабля, затаив злобу, по прибытии в Белгород-Днестровский, оклеветал святого перед градоначальником-магометанином. За сохранение верности христианству святой Иоанн претерпел многочисленные мучения и был казнен.

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