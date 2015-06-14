В Киевских духовных школах состоялся выпускной акт

14 июня, после Божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, в актовом зале Лавры состоялся торжественный выпускной акт студентов и воспитанников Киевской духовной академии и семинарии, сообщает сайт КДАиС.

Президиум торжественного собрания составили: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Боярский Феодосий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент и епископ Вознесенский и Первомайский Алексей.

На торжественном акте присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Молдовы – Ион Стевиле.

Торжественный акт открыл ректор КДАиС митрополит Антоний. Во вступительном слове владыка ректор поприветствовал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, членов президиума, администрацию, преподавателей и учащихся духовной школы, а также родителей и гостей Академии.

После этого первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик озвучил годовой отчет о деятельности КДАиС, в котором в частности отметил, что преподаватели и студенты духовной школы за год приняли участие в более чем тридцати научных конференциях, симпозиумах и других научных мероприятиях.

Далее, с приветственным словом к присутствующим обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий. Блаженнейший владыка поздравил студентов с окончанием обучения, пожелав им, чтобы они стали достойными священниками и служителями Церкви.

После Предстоятельского слова состоялось вручение дипломов: кандидатов богословия, об окончании Киевской духовной академии, магистерских дипломов, а также дипломов бакалавров выпускникам Киевской духовной семинарии.