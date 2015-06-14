В РПЦ ожидают пояснений Ватикана об идее единого дня Пасхи для всех христиан

В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют намерение Папы Римского вернуться к единой традиции расчета празднования Пасхи, однако процитированных СМИ слов папы Франциска не достаточно для правильного понимания сути идеи. Об этом заявил заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов.

"Если Римско-католическая церковь намерена отказаться от Григорианской пасхалии, введенной ею в XVI веке, и вернуться к древней, Александрийской, которая использовалась в эпоху, когда Церковь Востока и Запада была единой и доныне используется православными, - такое намерение можно было бы только приветствовать, - заявил представитель РПЦ. - Если же некоторые журналисты верно передают слова Папы о том, что дата Пасхи должна стать "фиксированной" и не связываться с первым полнолунием после весеннего равноденствия, как установил почитаемый и на Востоке, и на Западе Первый Вселенский собор еще в 325 году, - такое предложение, безусловно, является совершенно неприемлемым для Православной церкви".

Он также заметил, что "в Константинополе и в Москве, которые, как сообщают журналисты, были упомянуты Папой, никаких разногласий о дате Пасхи не существует; и, вопреки некоторым утверждениям СМИ, в программе планируемого Всеправославного собора пересмотр даты Пасхи отнюдь не предполагается".

ТАСС