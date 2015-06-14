В Эстонии открыли новый православный храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского

13 июня в эстонском городе Палдиски открыли новый православный храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, сообщает РИА Новости

По информации Эстонского телевидения, храм был возведен по замыслу и на средства частного лица. Меценатом стал гражданин Эстонии бизнесмен Сергей Чаплыгин.

Уникальный деревянный храм, полностью соответствующий канонам православной церкви, расположен в самом центре города Палдиски и может вместить до 200 прихожан. Автором проекта является известный православный архитектор Виктор Шадрин.

В церемонии открытия храма Сергия Радонежского принял участие и митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. После торжественного богослужения владыка вручил Сергею Чаплыгину орден священномученика Исидора Юрьевского третей степени.