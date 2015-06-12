На Волыни священника с детьми выселяют из дома

Настоятеля захваченного в сентябре прошлого года Свято-Крестовоздвиженского храма Украинской Православной Церкви с. Угринов на Волыни, протоиерея Ростислава Сапожника вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми собираются выселить из дома, сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на пресс-службу Волынской епархии УПЦ.

Семья зарегистрирована и проживает в этом доме уже более 17 лет. Кроме того, именно здесь, после силовой передачи храма представителям УПЦ КП, совершаются богослужения общины УПЦ.

Как сообщил отец Ростислав, в субботу, 23 мая, отказываясь объяснить свои действия, во двор его дома зашли представители местного сельсовета, вместе с землемерами и начали измерять территорию. Отец Ростислав отметил, что ему было предоставлена неделя на то, чтобы оставить дом. По его словам, в обход всех законодательных норм, сторонники "киевского патриархата", во главе с депутатом Волынского областного совета, местным бизнесменом Андреем Тураком хотят забрать его дом. Как оказалось, и земля, и сам дом, без участия зарегистрированных в нем жителей, были переданы в собственность УПЦ КП.

В ответ на такие действия по отношению к своему настоятелю и его семьи, православная община 24 мая направила письмо на имя председателя Угриновского сельского совета с требованием справедливого отношения к верующим разных конфессий. Верующие напомнили председателю сельского совета о захвате храма, который состоялся в сентябре прошлого года, и попросили "оставить в покое священника и их молитвенный дом".

Однако 3 июня председатель Угриновского сельского совета удивил общество странным ответом. Он сообщил, что, оказывается, не владеет информацией о захвате храма и вмешиваться в данное дело не будет. А то, что священник с семьей 17 лет был прописан в церковном доме, от выселения его не спасет.

Напомним, межконфессиональный конфликт в селе Угринов продолжается уже около года. В течение этого времени верующие, которые остались верными Украинской Православной Церкви, постоянно испытывают притеснения со стороны бизнесмена и депутата и сторонника УПЦ КП Андрея Турака, который угрожает людям увольнениями и другими проблемами. К самому отцу Ростиславу даже была применена физическая сила. На то, что происходит в селе, не только районная, но и областные власти предпочитают не обращать внимания, считая конфликт чисто религиозным.