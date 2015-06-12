В Киевской духовной академии подвели итоги учебного года (фоторепортаж)

12 июня в Киевской духовной академии под председательством Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги 2014/2015 учебного года.

С отчетами выступили члены администрации духовной школы, после чего управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний поздравил сотрудников духовной школы с личными юбилеями.

В завершение заседания владыка ректор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за его постоянную помощь духовной школе, а также администрацию и преподавателей духовной школы за проделанную в течение учебного года работу.

По материалам сайта Кдаис