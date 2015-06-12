УПЦ КП и УАПЦ – это только треть от всех православных Украины, напоминают в УПЦ МП

В Украинской Православной Церкви прокомментировали возможное объединение двух церквей, сообщает Корреспондент.net, ссылаясь на Центр информации УПЦ.

Председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент (Вечеря) заявил о том, что "перспектива объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви очень призрачна".

"Этим религиозным организациям ничто не мешало объединяться в прошедшие двадцать три года. Но все это время они находились в конфликте между собой. Поэтому сегодня выглядят достаточно призрачными их инициативы по поводу объединения. Сегодня УАПЦ находится под давлением различных государственных структур, которые заставляют эту религиозную организацию объединиться с УПЦ КП. Она это открыто заявила на своем соборе. Но на самом деле большое количество епископов и священников УАПЦ находится в оппозиции к Киевскому патриархату", - сказал епископ Климент.

По его словам, "даже если говорить о каком-то условном объединении этих церквей, то две неканонические церкви в каноническую все равно не объединятся".

"Представители Константинопольского патриархата, которые присутствовали на переговорах УПЦ КП и УАПЦ, ничего им не пообещали. Об этом и представитель Киевского патриархата показал. Нет никаких предпосылок думать о том, что Константинопольский патриарх признает неканоническое церковное объединение - тем более такое, которое составляет всего одну треть от православных христиан Украины ", - считает председатель Синодального информационного отдела УПЦ.

"У Киевского патриархата около 5000 приходов, а в УПЦ на сегодняшний день насчитывается более 12000 приходов. Каждый приход - это десятки-сотни людей", - подчеркнул епископ Климент.

Напомним, ранее сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ рассматривают возможность проведения объединительного Собора для создания единой церкви 14 сентября этого года.