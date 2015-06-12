В УПЦ чтят память погибших украинских воинов и помогают участникам боевых действий и членам их семей (укр.)

6 червня священнослужителі УПЦ відспівали учасника бойових дій на Сході України Віталія Шевченка, який загинув в районі села Мар’їнка Донецької області.

8 червня прес-служба Сарненської єпархії УПЦ повідомила, що на Рівненщині цими днями провели у вічність військового Збройних Сил України Володимира Шелягу, який теж загинув поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Чин відспівування, з благословення керуючого єпархією митрополита Сарненського і Поліського Анатолія, очолив намісник Свято-Покровського чоловічого монастиря села Великі Цепцевичі архімандрит Антоній (Грибан); йому співслужили благочинний Володимирецького благочиння протоієрей Олександр Зуєвич і настоятелі сарненських храмів УПЦ.

7 червня в с. Гнідин Київської області клірик столичного храму рівноапостольної княгині Ольги протоієрей Олександр Ткачук, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, здійснив чин відспівування над прихожанином Ольгінської церкви капітан-лейтинантом Горяйновим Михайлом Геннадійовичем. Офіцер ЗСУ служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій, а загинув 2 червня під селищем Чермалик Донецької області.

8 червня, після молебню про припинення кровопролиття на Українській землі, дарування миру та збереження життя і здоров’я воїнів України, благочинний Другого Броварського округу, разом з парафіянами храму Апостола Іоанна Богослова,передали волонтерам з Броварського координаційного центручергову партію допомоги для воїнів АТО та постраждалих на Сході України.

А на Кіровоградщині під патронатом місцевої єпархії відтепер працює Центр духовно-психологічної допомоги сім’ям та рідним учасників АТО. Він створений на виконання рішення Священного Синоду УПЦ від 1 квітня 2015 року.

7 червня вперше на базі Свято-Успенського духовно-просвітницького центру відбулася зустріч сімей та рідних учасників АТО. З 2014 р. при Кіровоградському обласному госпіталі діє Центр медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» та громадська організація «Українська асоціація фахівців з подоланням наслідків психотравмуючих подій», що надають допомогу учасникам бойових дій, родинам учасників бойових дій, психологічну підтримку сім’ям загиблих та ін.

За бажанням рідних та близьких учасників АТО, група допомоги буде функціонувати при Свято-Успенському храмі. Сім’ям буде надаватись не лише психологічна допомога фахівців, а й духовна, яку здійснюватимуть місцеві священики Української Православної Церкви.

Подібний центр вже діє на Сумщині. Його працівники надають духовну допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, які брали участь у військових операціях на Сході України, а також мирним жителям, що постраждали внаслідок військових дій. Керівником єпархіального центру призначений протоієрей Олександр Петренко, який має великий досвід організації душпастирської роботи як з військовими, так і з мирними жителями Донбасу.

В Києві, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, настоятель храму Всіх святих воїнів ієрей В’ячеслав Яковенко ще в лютому 2015 року почав реалізацію проекту «Центр психологічної реабілітації учасників та інвалідів АТО». Отець В’ячеслав тісно співпрацює з Синодальним відділом УПЦ з соціально-гуманітарних питань.

Духовна допомога надається в першу чергу інвалідам АТО, а також сім’ям загиблих. Діяльність центру здійснюється спільно з Всеукраїнським громадським об’єднанням сімей загиблих і зниклих учасників АТО, ветеранів й активістів-волонтерів.

Свого часу, коментуючи дане рішення, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільский і Броварський Антоній, пояснив, що реабілітаційні центри повинні надавати допомогу постраждалим від військового конфлікту. «Особливо це стосується військовослужбовців, які повертаються. Серед них багато поранених. Зусилля Церкви будуть спрямовані на допомогу їм. Це буде духовна і матеріальна підтримка», – зазначив владика Антоній.

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