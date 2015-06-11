В УПЦ сравнивают каноничность с условиями вступления в НАТО

Каноничность - это международное признание Церкви. На этом акцентирует внимание заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, объясняя это определение, сообщает Центр информации УПЦ.

«Всего в мире есть 15 Поместных Православных Церквей, которые имеют между собой молитвенно-евхаристическое общение. Церковная каноничность - это как система международного права, согласно которому есть список признанных государств. Если появляются новые государственные образования вопреки позиции мирового сообщества, то они не признаются. Например, Приднестровье, Абхазия, Северная Осетия, так называемые ДНР и ЛНР. Аналогично и в церковном пространстве: если какая-то церковь создается вопреки позиции Всемирного православия, то она не признается», - отмечает протоиерей УПЦ.

По его словам, условия вступления в семье Поместных Православных Церквей подобны тем, что выставляет своим потенциальным членам НАТО.

«Как в Североатлантический альянс не принимают те государства, которые имеют незавершенные военные конфликты со своими соседями, так и к семье Православных церквей не принимают те церковные образования, конфликтуют с другими. Если определенная церковная группа из-за конфликта отделилась от своей титульной церкви, совершившего раскол - как принято говорить в Церкви, то она не будет признана Всемирным православием - пока она не примирится с той Церковью, от которой она отошла. В качестве примера можно привести историю возникновения УПЦ КП ", - подчеркивает представитель Отдела внешних церковных связей УПЦ.

При этом отец Николай добавляет, что каноничность Церкви означает еще и то, что она имеет апостольскую преемственность, и то, что в ней существует благодать.

«Апостолы, получив от Господа благодать Духа Святого, путешествуя по разным городам и проповедуя Евангелие, ставили там епископов, те выбирали, кто будет епископами после них и так далее. Но есть в церковной истории такие моменты, когда некоторые люди отходили от единства Церкви или нарушали правила посвящения епископов. Каноничность Церкви означает, что в ней существует благодать, и она продолжает путь той Церкви, которую установил Христос. В этом плане канонической является и Католическая церковь, потому что у нее наблюдается непрерывная апостольская преемственность, несмотря на отдельные отклонения в вероучении», - отмечает священнослужитель.

В Центре информации УПЦ добавляют, что в прошлом году глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил о том, что УГКЦ признает УПЦ единственной канонической Православной Церковью в Украине и «уважает каноны и внутренний порядок православной стороны».

Как сообщал Центр информации УПЦ, если Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь объединятся, это не будет единая Поместная Церковь в полном смысле этого слова. «Ведь там не будет нашей Церкви. УПЦ КП и УАПЦ - церкви, непризнанные мировым православием. Некоторые их представители говорят, что в случае объединения их признает Константинопольский патриархат. Но это невозможно», - констатирует Николай Данилевич.