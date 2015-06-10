В Бориспольской епархии УПЦ всем селом провели в последний пусть участника боевых действий на Востоке Украины
20:57, 10 июня 2015Православие
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6 июня в селе Рудня Броварского района провели в последний путь погибшего участника боевых действий на Востоке Украины Виталия Шевченко, бойца 95-й аэромобильной бригады Сухопутных войск.
Чин погребения совершили священники Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви во главе с благочинным Первого Броварского благочиния протоиереем Александром Левчуком. На похоронах также присутствовала сельский голова Алла Кадырова.
По словам родственников, Виталий Шевченко прослужил почти полтора года в рядах Вооруженных Сил, погиб во время боев на донецком направлении, близ Марьинки в 47-летнем возрасте.
По информации Бориспольской епархии УПЦ
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