В Бориспольской епархии УПЦ всем селом провели в последний пусть участника боевых действий на Востоке Украины

6 июня в селе Рудня Броварского района провели в последний путь погибшего участника боевых действий на Востоке Украины Виталия Шевченко, бойца 95-й аэромобильной бригады Сухопутных войск.

Чин погребения совершили священники Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви во главе с благочинным Первого Броварского благочиния протоиереем Александром Левчуком. На похоронах также присутствовала сельский голова Алла Кадырова.

По словам родственников, Виталий Шевченко прослужил почти полтора года в рядах Вооруженных Сил, погиб во время боев на донецком направлении, близ Марьинки в 47-летнем возрасте.

По информации Бориспольской епархии УПЦ