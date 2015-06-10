На Афоне прошли торжества в честь святого праведного Иоанна Русского

9 июня, в день памяти святого праведного Иоанна Русского, нового Исповедника (+1730), братия Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря торжественным богослужением почтили этого, глубоко чтимого на Святой Горе и во всей Греции русского святого, нетленная и чудотворная десница которого более 130 лет хранится в русской святогорской обители, - сообщает "Русский Афон".

После совершения в Покровском храме Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря соборной торжественной службы, хранящиеся в обители мощи святого праведного Иоанна Русского были вынесены для всеобщего поклонения, дабы к ним смогли приложиться братия и многочисленные паломники.

Поклониться чудотворным мощам св. Иоанна Русского в Свято-Пантелеимонов монастырь приходят не только русские, но и греческие монахи и паломники, как из других обителей Святой Горы, так и из различных городов Греции.

Как известно, этого святого русского воина глубоко чтут по всей Греции. Он считается особым покровителем Эллады, одним из самых любимых и почитаемых греками святых. Зафиксированы многочисленные чудотворения от нетленных мощей праведника. Особенно он покровительствует детям и воинам. Известны случаи исцеления от рака, паралича, беснования и других тяжелых болезней. Кроме греков, русских и украинцев, его чтут также армяне и даже турки. «Святой человек, не лишай нас твоей милости», — часто обращаются к нему в молитвах даже люди других вер, в т.ч. и мусульмане.

По словам игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), оторванный от Родины, вдали от своих соотечественников, святой Иоанн Русский пред всем миром явил величие своей веры и прославил свое Отечество. За это он очень любим греками и другими народами. Желая соединиться со своими единоплеменниками, он чудесным образом уже после своей праведной кончины благословил часть своих мощей перенести в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Придет время, и со Святой Горы мощи святого Иоанна Русского смогут посетить и его земное Отечество, о котором он так много мечтал при жизни, благословив его население новыми чудесами и исцелениями.

Родился святой праведный Иоанн Русский около 1690 г. на Украине (на Полтавщине) в казачьей семье. Участвовал в рядах казачьих полков Слобожанщины в русско-турецкой войне, во время которой в 1711 г. под Азовом попал в плен к туркам. Угрозами казни, издевательствами и мучениями его пытались заставить отречься от Христа и принять ислам, однако святой казак Иоанн остался непоколебим. Его продали в рабство одному малоазийскому aгe, жившему в турецком городе Уркюп (греческий Прокопион). Сначала ага также пробовал принудить его принять ислам, но Иоанн неизменно отвечал ему: «Я христианином родился, христианином и умру!» За это праведника избивали палками, душили, пинали ногами, жгли раскаленным железом, издевались, бросали по ночам в хлев к животным. Однако он все равно оставался верен Православной вере.

Бессердечие турок и величие души Иоанна Русского особенно хорошо показывает то, как он отвечал своим мучителям: «Вы обжигаете мне голову, но это напоминает мне о терновом венце Спасителя. Хлев, где я живу, похож на вифлеемские ясли, в которых родился Христос. А побивание плетьми, оплевание и заушение дают мне почувствовать страдания моего Господа».

Сила веры и мужество православного казака, морально победившего своих истязателей, поразила греков, армян и даже турок, в массе своей симпатизировавших несгибаемому «кяфиру». Слух о необычном пленнике распространился далеко за пределами селения. Наконец, Иоанн предстал пред грозным пашей, потребовавшим от него ответа, почему тот упорствует и не хочет переходить в ислам. «Я верую в Бога моего Иисуса Христа», - ответил ему казак: «Мне не страшны пытки и мучения, от них моя вера становится еще крепче». Паша был потрясен ответом святого Иоанна.

С течением времени, видя твёрдость в вере, кротость и трудолюбие святого, хозяин и домочадцы стали уважать его, и прекратили издевательства. Иоанна больше не принуждали отречься от христианства. По приказу аги святой стал трудиться и жить на конюшне. Днём Иоанн трудился, соблюдал строгий пост и молился, а по ночам тайком ходил в пещерную церковь святого Георгия, где на паперти читал молитвы Всенощного бдения и регулярно причащался.

В скором времени ага разбогател и стал одним из самых влиятельных людей в Ургюпе. Он связал это с тем, что в его доме живёт праведник… В селении святой Иоанн прославился праведностью и многими чудотворениями. Со временем даже турки-мусульмане, убедившись, что Иоанн человек Божий, тоже стали почитать его.

Скончался святой Иоанн Русский 27 мая / 9 июня 1730 г. Могила святого сразу стала местом паломничества представителей всех конфессий, населявших Ургюп и его окрестности, на ней совершались чудеса. Через 3 года, в ноябре 1733, священник местной церкви увидел Иоанна во сне, и тот сказал ему, что тело осталось нетленным. После чудесного явления «огненного столпа» над могилой местные христиане решились открыть её. Тело действительно оказалось нетленным и источало приятный аромат. В таком состоянии оно находится и в наши дни.

В 1832 г. остановившиеся в Ургюпе войска султана разграбили город, а мощи Иоанна, не найдя в раке ничего ценного, исламистские воины решили сжечь. Несколько раз они клали мощи в костёр, но огонь не коснулся святыни. И тут воины увидели Иоанна живым, с грозным видом стоявшим среди огня, жестом руки и словами угрожавшим им за их дерзость. Солдаты в ужасе разбежались, оставив не только мощи святого, но и всё награбленное в Прокопионе.

На другой день несколько стариков-христиан пришли к церкви и нашли тело святого в целости среди обгоревших углей и пепла. Оно почернело от дыма и копоти, но было таким же благоуханным и нетленным. Верующие положили мощи святого обратно в его раку. С тех пор начинается массовое почитание святого Иоанна Русского. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известность о которых распространилась в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам и получали по его молитвам благодатные исцеления. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки.

Никогда святой праведный Иоанн не допускал отъятия частиц от своих мощей. Некоторые паломники, прикладываясь к святым мощам, тайно отделяли частицы и присваивали их. Дерзавших совершить такое он всегда принуждал явлением и угрозами возвращать взятое. Однако в 1881 году произошло чудо, когда по воле святого совершилось чудесное перенесение руки праведного Иоанна в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, ради спасающихся там соотечественников.

В 1878 году один из иноков Свято-Пантелеимонова монастыря, отец Андрей, на обратном пути из Прокопиона был чудесно спасен по молитве святого Иоанна Русского. Узнав о свершившемся чуде и житии святого единоплеменника, старцы русской святогорской обители иеросхимонах Иероним (Соломенцев) и схиархимандрит Макарий (Сушкин) благословили братии монастыря собрать необходимые средства, чтобы построить в Уркюпе (Прокопионе) новый храм в честь святого праведного Иоанна Русского.

На средства Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря был построен новый храм, в котором и была положена рака с мощами чтимого греками русского святого.

В благодарность за помощь в строительстве храма христиане Прокопиона, получив знамения от святого, впервые согласились отделить часть его нетленных чудотворных мощей и передать русским инокам. Отслужив молебен и отделив от мощей правую руку, они послали ее в 1881 году в сопровождении иеромонаха Дионисия и одного из уважаемых старейшин селения на Святую Гору Афон. Принятие мощей в русском святогорском монастыре прошло очень торжественно: все насельники обители во главе со своим настоятелем игуменом Макарием (Сушкиным) и старцем Иеронимом (Соломенцовым) вышли встречать их с песнопениями, колокольным звоном, ударами в била. Поставив честные мощи в соборной церкви на аналое, пропели торжественное славословие. Потом все подходили с большим благоговением поклониться святыне. Таким образом, находясь теперь в пределах Афона — удела Пресвятой Богородицы, святой праведный Иоанн Русский, силой пленения оторванный при жизни от Родины и единоплеменников, чудесным образом явился к русским инокам на Святой Горе, укрепляя их своими многочисленными чудесами.

С тех пор десница святого Иоанна Русского вот уже более 130 лет является одной из наиболее почитаемых святынь Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, к которой с молитвами и просьбами притекают многочисленные паломники из Греции, России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии и других стран.