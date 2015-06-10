В УПЦ отмечают: признание Константинопольским Патриархатом союза УПЦ КП и УАПЦ невозможно

Если Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь объединятся, это не будет единая Поместная Церковь в полном смысле этого слова.

Об этом говорит представитель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Ведь там не будет нашей Церкви. УПЦ КП и УАПЦ – церкви, непризнанные мировым православием. Некоторые их представители говорят, что в случае объединения их признает Константинопольский патриархат. Но это невозможно», – отмечает протоиерей УПЦ.

По его словам, если Константинополь пойдет на такие шаги, это породит разделение в среде всех 15 Поместных Православных Церквей мира.

«Например, как государства-члены ЕС не вправе иметь каких-либо связей с государствами, на которые наложено международное эмбарго, так и в церковном пространстве невозможна ситуация, чтобы один патриархат признавал какую-то новообразованную церковь, а другие – не признавали», – объясняет священник.

В качестве особого случая он приводит пример Американской Православной Церкви, которую одни считают полностью независимой, то есть автокефальной, а другие – автономной, то есть полунезависимой.

«Но эта церковь является канонической, ее признают все Поместные Православные Церкви. Вопрос только в ее статусе – является ли оная полностью независимой или автономной», – замечает отец Николай.

Напомним, что 9 июня в эфире «5 канала» пресс-секретарь Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что после объединения УПЦ КП и УАПЦ новое церковное образование будет признано Константинопольским Патриархатом.