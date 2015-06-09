В Василькове соборно молились Божией Матери перед иконой "Неопалимая Купина", чтобы закончился пожар

9 июня духовенство храмов Украинской Православной Церкви в городе Васильков совершили соборное чтение акафиста Божией Матери перед Ее иконой «Неопалимая Купина».

Духовенство призывало своих прихожан не оставаться равнодушными и оказать посильную помощь пострадавшим, которые находятся в Васильковской центральной районной больнице.

Как сообщалось в СМИ, 8 июня, в 17.29 часов в с. Крячки Васильковского района на территории нефтебазы «БРСМ-нафта» произошло возгорание резервуара с топливом. По состоянию на 9 июня пожарные продолжают бороться с огненной стихией. Происходит эвакуация жителей прилегающей территории с места пожарной катастрофы в пределах двухкилометровой зоны.

По материалам официального сайта УПЦ