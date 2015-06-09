УПЦ КП и УАПЦ решили объединиться 14 сентября

На совместном заседании комиссий Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата была достигнута договоренность об объединении двух церквей в единую Поместную Православную Украинскую Церковь. Об этом сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"В соответствии с каноническими нормами, Уставами обеих Церквей и законодательства Украины, объединение возможно лишь на совместном Объединительном Соборе. Временем созыва Объединительного Собора предлагается 14 сентября 2015 г., день церковного новолетия. Местом проведения Объединительного Собора предлагается Святая София Киевская", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с момента открытия работы Объединительного Собора и до момента принятия решения об объединении УАПЦ и УПЦ (КП) в единую Церковь, Предстоятели УАПЦ и УПЦ (КП) являются сопредседателями собора. Решение по всем вопросам принимается большинством голосов.

Заседание проходило вчера, 8 июня 2015 г., в Михайловском Златоверхом монастыре при участии наблюдателей: иерархов Константинопольского Патриархата - епископа УПЦ в Канаде Иллариона (Рудика) и епископа УПЦ в США Даниила (Зелинского).

"Присутствие представителей Константинопольской Церкви стала одной из составляющих успеха переговоров", - заявил один из участников встречи, архиепископ Черниговский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

РБК Украина