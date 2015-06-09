Верующие стали больше паломничать к украинским святыням в малоизвестные сельские храмы

Верующие Украинской Православной Церкви отныне меньше посещают христианские святыни, расположенные за рубежом, однако больше стали уделять внимания реликвиям, которые хранятся в украинских храмах и монастырях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на данные Паломнического Центра УПЦ, главная причина такого изменения – кризисные явления в Украине. В частности, падение курса национальной валюты по отношению к доллару и евро.

«За текущий год появилась тенденция увеличения паломнических поездок по святыням Украины. Верующие едут поклониться святыням и помолиться о возвращении мира на нашу землю», - комментирует директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко.

Кроме традиционных поездок в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, возросла доля маршрутов к малоизвестным местным святыням.

«Мы организовали несколько маршрутов, которым усвоили общее название «Чудотворные иконы». В основном, они включают в себя чудотворные иконы Богородицы, которые хранятся в малоизвестных сельских церквях Житомирской, Винницкой, Черкасской и других областей», - сообщил Телиженко.

Также директор Паломнического Центра УПЦ отметил, что не прекратились паломничества к святыням Израиля, и на Святую Гору Афон.