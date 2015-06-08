Продолжается паломнический визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к Святому граду Иерусалиму. В паломничестве Его Блаженство сопровождают представители духовенства, монашества и мирян из Украины, сообщает church.ua.

7 июня, в День Всех святых, Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме. На этом святом месте владыка Онуфрий вознес молитву за свою паству и за мир в Украине.

Вместе с Блаженнейшим владыкой за богослужением молились архиепископ Константинський Аристарх (Иерусалимская Православная Церковь), епископ Хотинский Евсевий, викарий Черновицко-Буковинской епархии, иерархи Грузинской и Элладской Православных Церквей и паломники в священном сане.

За Литургией молились многочисленные верующие из Украины, России, Грузии, православные жители Иерусалима.

Во время богослужения зачало из Святого Евангелия и молитва «Отче наш» были прочитаны на греческом и церковно-славянском языках.