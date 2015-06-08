У православных начался Петров пост - Апостольский или миссионерский

Сегодня начинается Петров пост, начало которого зависит от даты празднования Воскресения Христова, а заканчивается всегда 12 июля, когда Церковь вспоминает святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), в народе этот пост получил название Петровка. Дольше всего Петровка может длиться шесть недель, а меньше всего - 8 дней. Этот пост не является строгим.

"Петров пост в церковной традиции считается не строгим, потому что в субботние, воскресные и праздничные дни разрешается употреблять рыбу. Эта условная не строгость имеет контекст. Дело в том, что название этого поста - Петровка или Петров пост - скорее традиционные для церковного народа, чем для церковного устава, в котором он называется Апостольским постом ", - рассказал отец Виктор.

По мнению священника Петров пост можно было бы называть миссионерским.

"Сегодня этот пост можно было бы называть миссионерским, ведь именно в миссионерской работе как никогда нуждается наш народ и наша Церковь. Именно для того, чтобы мы могли изменить свою жизнь, стать лучше через борьбу со страстями, а также для того, чтобы мы всегда помнили о христианской миссии - свидетельствовать о Воскресении - Церковь и установила этот пост. Каждый может и должен присоединиться к нему и сделать так, чтобы его добрые дела свидетельствовали об Отце нашем, который на небесах ", - рассказал отец Виктор.

По словам священника, исторические сведения о посте святых Апостолов берут начало в первых веках христианства. С IV века о нем есть свидетельства у святителей Афанасия Великого и Амвросия Медиоланского, а с V в. - у святителя Льва Великого и Феодорита Кирского.

"Первая христианская община состояла из Апостолов и их учеников. Сначала они были собраны в Сионской Горнице, где после Своего Воскресения им явился Господь. Затем стали свидетелями Его Вознесения, а через 10 дней, на Пятидесятницу, на них сошел Святой Дух. Ближайшие последователи Спасителя из малообразованных рыбаков превратились в проповедников Евангелия. Апостолы вышли на проповедь Христа. Именно в память об их трудах и подвигах Церковь и установила Апостольский пост ", - отметил архимандрит.

Отец Виктор напомнил, что в некоторых регионах Украины день святого Петра считался праздником рыбаков, так как апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла. Есть сведения, что ранее рыбаки молились ему, отправляли молебны, всей общиной собирали на свечу, которую ставили в церкви перед иконой Петра.

День святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, обычно в Украине был большим праздником. К нему готовились заранее: белили дома, вешали полотенца, а утром обязательно шли в церковь.