8 июня начался Петров пост

В понедельник, 8 июня, начался Петров ( Апостольский) пост — один из четырех постов, установленных Православной Церковью. Он всегда начинается в понедельник, через неделю после Дня Святой Троицы, и продолжается до 12 июля — дня святых апостолов Петра и Павла.

В этом году Петров пост будет длиться 35 дней.

Петров пост, или «Петровка», учрежден Православной Церковью в память о великих благовестнических трудах святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Наименование «первоверховные» было дано апостолам Петру и Павлу Церковью по благоговению к их подвигу распространения Христова учения среди народов мира.

Святая Церковь призывает нас к этому посту, приводя пример апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посту и молитве, «в трудах и в истощении, часто в бдении, в голоде и жажде» готовились ко всемирной проповеди Евангелия. И готовили преемников своих на такое же служение.

Вступая в покаянные и смиренные дни поста, необходимо помнить, что это — время духовного очищения и освящения, время воздержания от грехов и страстей, изменения себя к лучшему, время духовного совершенствования, доброделания.

Пост по существу своему есть подвиг, связанный с верой и дерзновением. Это — порыв души, которая стремится преодолеть свою греховность, ищет покаяния, сокрушаясь о грехах.

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