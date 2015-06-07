7 июня - день памяти Всех святых, заговенье на Петров пост

В воскресенье, 7 июня, день памяти Всех святых . Каждый из нас имеет от крещения святое имя, а вместе с ним - святого, которого мы называем своим небесным покровителем. День памяти этого святого является днем рождения, или же - Днем Ангела, и всегда отмечается каждым верующим человеком.

День этот является первым воскресеньем после Пятидесятницы и завершает целый ряд Господних праздников от Пасхи до Троицы.

Это не случайно: ведь, то, ради чего Господь наш Иисус Христос был распят, затем воскрес, затем вознесся на небо - это предоставление возможности подняться на небо всему грешному роду человеческому, для чего и умолил Христос Отца послать Духа Святого, а с Его помощью, через одухотворение человек освящается Его благодатью, и может достичь святости.

То есть, ради того, чтобы все мы стали святыми, и требовалась большая Христова Жертва, Вознесение, а затем и Сошествие Святого Духа.

Отмечая память всех святых от века просиявших, даже тех, чьи имена нам неизвестны, Церковь показывает каким образом мы можем достичь Царства Небесного, последний день, предшествующий началу первого летнего поста - Петровки.

Называется этот пост так, потому что днем его завершения является 12 июля, праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, а начинается он через неделю после дня памяти восхождение Духа Святого на апостолов, поэтому этот пост еще называют апостольским.

«Православие в Украине»