В Василькове совершенные акты вандализма в отношении двух храмов УПЦ

В ночь с 5 на 6 июня в городе Васильков Киевской области были совершены акты вандализма в отношении храмов Украинской Православной Церкви: храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских и храм в честь Николая Мирликийского Чудотворца.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, злоумышленники пытались взломать дверь в храм Николая Мирликийского и разбили окна в его алтарной части. В храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских тоже в алтарной части разбили окна и значительно повредили витраж с изображением Спасителя.

В УПЦ напоминают, что это уже не первая попытка совершения актов вандализма по отношению к храмам Киевской епархии в частности, и в храмах Украинской Православной Церкви в целом.

Сейчас в ситуации разбираются компетентные органы.

На странице храма преп. Антония и Феодосия в сети facebook епископ Васильковский Николай прокомментировал данный инцидент, отметив его провокационный характер: «Очевидно, это очередная провокация, направленная против Украинской Православной Церкви».