В УПЦ предостерегают: если будет полная блокада Донбасса, много мирных жителей могут погибнуть от голода
Если будет полная блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса, много именно мирных жителей окажутся обреченными на голодную смерть.
Об этом сказал председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.
«Из-за этого пострадают в первую очередь районы, находящиеся в непосредственной близости к военным действиям. В этом плане наиболее сложная ситуация в буферной зоне. Там и сейчас положение крайне тяжелое – люди реально умирают от голода. Детей, конечно, постарались вывести оттуда, но там осталось много людей преклонного возраста, а также людей среднего возраста, которые не захотели покидать свои дома», – отмечает протоиерей Владислав Диханов.
По его словам, в зоне боевых действий разрушена почти вся инфраструктура, гуманитарная помощь поставляется туда очень редко, и много пенсионеров, которые остаются там, физически не могут переехать.
«Без привязки к людям заявление о необходимости полной блокады неподконтрольных Киеву районов Донбасса, конечно, выглядит политически красивым – но совершенно другой вид приобретает это заявление, если вспомнить о том, что там живут люди, многие из которых не могут переселиться или просто хотят оставаться на своей родной земле, на которой они родились и прожили всю жизнь», – подчеркивает председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.
Напомним, 2 июня глава парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что подконтрольные боевикам территории Донбасса ждет полная экономическая и продуктовая блокада.
Ранее сообщалось, что за последние семь месяцев УПЦ направила 3 000 тонн гуманитарной помощи и свыше 30 млн грн на помощь мирным жителям Донбасса и вынужденным переселенцам. Также от УПЦ в зону АТО отправились около 1500 волонтеров.