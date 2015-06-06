В годовщину освящения Благовещенского храма Горловки на его руинах был совершён молебен

В день прославления иконы Божией Матери «Споручница грешных» — годовщину со дня освящения Благовещенского храма Горловки, сгоревшего в результате обстрела, — собором духовенства города на руинах церкви был совершён молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице, сообщает сайт gorlovka-eparhia.com.ua.

Деревянный Благовещенский храм, построенный из цельных брёвен волынской сосны в микрорайоне «Строитель», был освящён в 2014 году. При нём проходили встречи с молодёжью, работала детская площадка для детей города.

7 августа 2014 года, спустя менее двух месяцев со дня освящения, Благовещенский храм полностью сгорел в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города. После окончания войны храм будет восстановлен.