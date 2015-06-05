Шепетовская епархия УПЦ опровергла информацию относительно перехода религиозной общины в УПЦ КП
Управление Шепетовской епархии Украинской Православной Церкви опровергает информацию, опубликованную на сайте Хмельницкой епархии УПЦ КП относительно перехода религиозной общины УПЦ села Ставищани Белогорского района Хмельницкой области под юрисдикцию Киевского патриархата.
В пресс-службе Шепетовской епархии УПЦ сообщают, что на упомянутом в публикации собрании вопрос о переходе религиозной общины УПЦ села Ставищани к УПЦ КП не обсуждался.
«Как община Украинской Православной Церкви, так и община так называемой УПЦ КП не имеют собственного молитвенного помещения в этом селе. Местный фермер решил построить часовню, поэтому 22 мая инициировал собрание, которые определили бы принадлежность будущего здания», – отмечается в сообщении Шепетовской епархии УПЦ.
В епархии сообщают, что сам бизнесмен является сторонником УПЦ КП, о чем и рассказал присутствующим. После выступлений духовенства УПЦ и представителя УПЦ КП, состоялось голосование. Большинство – 19 из 36 присутствующих поддержали идею принадлежности будущей часовни в юрисдикции Киевского Патриархата.
Во время встречи никаких других вопросов не поднималось, говорится в письме. «Таким образом в деревне, как и ранее, действуют две общины. Религиозная община канонической Украинской Православной Церкви и впредь несет служение под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и своего правящего архиерея Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, архиепископа Шепетовского и Славутского».
«Представление информации сайтом Хмельницкой епархии УПЦ КП о указанное событие является некорректным и сомнительным не только с точки зрения журналистской этики, но и Святого Евангелия», – отмечается в документе УПЦ.
Поскольку ложная информация была перепечатана во многих изданиях, вызвала резонанс в обществе, в пресс-службе Шепетовской епархии УПЦ выразили надежду, что в дальнейшем «СМИ будут распространять информацию о Шепетовской епархии, пользуясь проверенными и честными источниками».
По сообщению пресс-службы Шепетовской епархии УПЦ