Много украинцев, которые считают себя православными, могут путать УПЦ КП с УПЦ МП - социолог

Много украинцев, которые считают себя православными, могут путать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата.

Об этом "УНИАН-Религии" сказал директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, комментируя нынешнюю церковную ситуацию в стране.

«Люди обычно посещают ту церковь, которая находится рядом с ними территориально – независимо от патриархата. В некоторых случаях прихожанин может очень поверхностно владеть информацией о храме, в который он ходит – например, не знать как называется этот храм или к какому патриархату он принадлежит», – говорит социолог.

По словам Антиповича, человек может четко осознавать, что принадлежит к православным, а, например, не к греко-католикам – но когда речь идет об УПЦ МП или УПЦ КП, он может не совсем понимать сути дела.

Напомним, что по данным исследования, которое совместно проводили «Рейтинг», «SOCIS», Центр Разумкова и КМИС в апреле этого года, 38% респондентов ответили, что относят себя к УПЦ КП, 20% – к УПЦ МП. И почти 40% опрашиваемых считают себя просто православными, потому что не смогли определить к какой именно ветви православной церкви в Украине они себя относят.

Между тем, по словам директора социологической группы «Рейтинг», человек может ходить в храм, который принадлежит УПЦ МП, но замалчивать этот факт.

«Из-за войны на Донбассе слово «московский» носит в стране негативный характер. Поэтому, отвечая о принадлежности к Церкви того или иного патриархата, человек может не признавать, что является прихожанином именно УПЦ МП», - отмечает Антипович.