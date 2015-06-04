Предстоятель УПЦ с Иерусалимским Патриархом Феофилом III на Святой Земле молятся за мир в Украине

2 июня начался паломнический визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во Святой град Иерусалим. В паломничестве Его Блаженство сопровождают представители духовенства, монашества и мирян из Украины, сообщает church.ua.

3 июня, в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил прием, устроенный для украинской делегации Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. На мероприятии, которое состоялось в большом зале Иерусалимской Патриархии, также присутствовали духовенство и монахи Святогробского братства и члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Патриарх Феофил III, обращаясь к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, пожелал высокому гостю хорошего паломничества и сказал, что глубоко обеспокоен ситуацией в Украине и молится о скорейшем установлении мира на украинской земле. Предстоятель УПЦ в своем слове сердечно поблагодарил Иерусалимском Патриарху и членам Святогробского братства за молитвы об Украине и ее народе и за добрые пожелания.