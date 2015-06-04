Митрополит Львовский Макарий (Малетич) стал новым Предстоятелем УАПЦ

Митрополит Львовский, управляющий Ровенской, Волынской и Таврийской епархиями Макарий (Малетич) стал новым Предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви. Сегодня на Поместном Соборе УАПЦза него проголосовали 360 из 499 участников Собора.

Всего было вынесено на голосование 4 кандидатуры: кроме владыки Макария, еще владыки Роман (Балащук), Владимир (Черпак) и Герман (Семанчук).

После смерти предыдущего главы УАПЦ, 27 февраля Чрезвычайный Архиепископский Собор УАПЦ избрал местоблюстителем предстоятельской кафедры митрополита Макария.

*** МАКАРИЙ (Малетич) родился 1 октября 1944 г. в с. Красное Турковского р-на Львовской обл. В 1973 г. поступил в Одесскую духовную семинарию. 10 августа 1975 г. рукоположен на священника РПЦ. В 1982 г. заочно окончил Московскую духовную семинарию. Служил священником в Донецкой, Луганской, Ростовской, Львовской областях. В 1989 г. покинул РПЦ. В 1996 г. рукоположен владыками Димитрием (Яремой), Игорем (Исиченко), Мефодием (Кудряковым) на епископа Львовского УАПЦ. В 1997 году поставлен управлять Ровенско-Волынской епархией, в 2001 г. - Таврийской. В 2001 возведен в сан архиепископа, а в 2011 г. стал митрополитом. 27 февраля 2015 г. Чрезвычайным Архиерейским Собором избран местоблюстителем Главы УАПЦ. 4 июня 2015 года избран Предстоятелем УАПЦ.

РИСУ