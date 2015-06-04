Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий предложил УАПЦ возобновить диалог

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и на приглашение руководства УАПЦ, 4 июня делегация Украинской Православной Церкви в составе викария Киевской Митрополии епископа Бородянского Варсонофия и заместителя председателя Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Данилевича присутствовала на Поместном Соборе УАПЦ в качестве наблюдателей. Собор проходит в Киеве в помещении «Украинского дома».

В своем слове владыка Варсонофий, по поручению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в частности, сказал:

«Основатель Церкви Господь наш Иисус Христос в Своей перво-священнической молитве молил Бога Отца, чтобы «все были едино» (Ин. 17:20). В настоящее время именно на нас лежит ответственность за судьбу Церкви Христовой в Украине. Все мы желаем единства, но каждый из нас имеет собственное видение способа ее достижения.

Как известно, почивший приснопамятный митрополит Мефодий был убежденным сторонником восстановления единства между православными христианами в Украине именно на основе канонического права Православной Церкви. Считаем, что сегодня следует прислушаться к его прижизненному желанию.

Поэтому, по поручению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия передаю вам предложение по возобновлению диалога между нашими Церквами. Мы предлагаем продолжить идти навстречу друг другу, не обращая внимания на попытки нас рассорить, на информационную пропаганду, что имеет цель сделать врагами детей одних родителей, и помнить, что мы дети Одного Бога и одной Родины – Украины».

Владыка также выразил уверенность, что единство может прийти только тогда, когда вопросы, которые нас разделяют, будут обсуждаться в церковном, а не политическом духе. Архиереем УПЦ было с удовлетворением констатировано, что со стороны УАПЦ нет такого агрессивного отношения к нашей Церкви, как это наблюдается со стороны других. Поэтому, «считаем, что церковный дух, братское и незлобивое отношение друг к другу могут быть тем евангельским камнем, на котором могла бы возникнуть твердое и незыблемое здание единой Церкви Христовой в Украине», – сказал епископ Варсонофий.